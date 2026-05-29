یک دستگاه تریلر حامل سوخت بنزین در جاده پالایشگاه اصفهان واژگون شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجتبی دهقانی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: عصر امروز یک دستگاه تریلر حامل سوخت بنزین در محور جاده پالایشگاه اصفهان واژگون شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی اصفهان به همراه عوامل ایمنی و آتشنشانی پالایشگاه در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات ایمنسازی و کنترل شرایط را آغاز کردند.
دهقانی گفت: بر اساس گزارش اولیه، این حادثه تاکنون منجر به حریق نشده و شرایط موجود تحت کنترل کامل نیروهای امدادی و عملیاتی قرار دارد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام کرد: عملیات ایمنسازی محل، جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی و بررسی وضعیت تریلر در حال انجام است.