به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجتبی دهقانی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: عصر امروز یک دستگاه تریلر حامل سوخت بنزین در محور جاده پالایشگاه اصفهان واژگون شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی اصفهان به همراه عوامل ایمنی و آتش‌نشانی پالایشگاه در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات ایمن‌سازی و کنترل شرایط را آغاز کردند.

دهقانی گفت: بر اساس گزارش اولیه، این حادثه تاکنون منجر به حریق نشده و شرایط موجود تحت کنترل کامل نیروهای امدادی و عملیاتی قرار دارد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام کرد: عملیات ایمن‌سازی محل، جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی و بررسی وضعیت تریلر در حال انجام است.