پس از چند ماه رقابت نفس گیر بالاخره مسابقات دسته برتر شمشیربازی در ۲ اسلحه فلوره و اپه با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابت‌های امسال با حضور ۸ تیم برگزار شد که در اسلحه فلوره فولادمبارکه سپاهان و در اسلحه اپه هم آکادمی ورزش کردستان برسکوی قهرمانی ایستادند.

در سال‌های اخیر حضور باشگاه‌های مختلف در رشته شمشیربازی قابل توجه بوده توانسته است نسلی جوان و آینده داری رو به تیم‌های ملی معرفی کند.

در پایان این دوره از مسابقات تیم‌های چادرملوی اردکان در اسلحه فلوره و تیم فولادمبارکه سپاهان هم در اسلحه اپه عنوان نایب قهرمانی و کسب کردند.

تیم‌های جوانان سپاهان و آذین فلز اردکان در اسلحه فلوره و چادرملوی اردکان و صدر مشهد در اسلحه اپه هم به صورت مشترک عنوان سومی این رقابت‌ها را کسب کردند.

مرحله پایانی این مسابقات به میزبانی آکادمی شمشیربازی روزبه سرهنگ پور در اصفهان برگزار شد.