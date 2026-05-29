برگزاری رویداد آموزشی «روز مزرعه» در باغ گل محمدی بیرانشهر
رویداد آموزشی ترویجی روز مزرعه وبازدید از زنجیره ارزش گل محمدی از گلستان تا بازار در گلستان گل محمدی فاطمه اسماعیل پور در روستای سراب داراب بیرانشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رویداد آموزشی ترویجی روز مزرعه وبازدید از زنجیره ارزش گل محمدی از گلستان تا بازار با محوریت الگوی موفق کارآفرینی (صندوق خرد زنان روستایی سراب داراب) با شعار، هر گل یک فرصت، هر زن یک کارآفرین در محل؛ در گلستان گل محمدی فاطمه اسماعیل پور در روستای سراب داراب بیرانشهر برگزار شد.
خانم اسماعیل پور مدیر عامل دو صندوق خرد زنان در روستای سراب داراب است که برای ۸۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.