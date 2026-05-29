پخش زنده
امروز: -
مهمترین اخبار از نقاط مختلف استان کردستان دراین بسته خبری گردآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محسن فتحی نماینده مردم سنندج ، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی شهرستان کامیاران، با خانواده شهیدان والامقام ،ماهان زارعی ، فرزاد ویسی، مجید علیزاده از شهدای جنگ رمضان ، دیدار کردند.
در این دیدار یک حلقه انگشتری از مجموعه انگشترهای رهبر شهید انقلاب به عنوان تبرک و هدیه به این خانواده ها اهدا گردید.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: بر اساس پایشهای مستمر ایستگاههای سنجش کیفیت هوا ؛امروز کیفیت هوا در شهرستانهای کامیاران و مریوان با شاخص ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
حبیب زاده از کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و عروقی و مبتلایان به بیماریهای تنفسی خواست حتیالامکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
محفل ادبی با عنوان «ویژه برنامه شعر وطن» با حضور شاعران منتخب و برجسته استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان و زنجان به میزبانی کتابخانه عمومی شهر دلبران برگزار شد.
فرمانده انتظامي شهرستان قروه از کشف انواع سیگار و توتون قاچاق به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال در"قروه "خبر داد.
مظفری گفت : در بازرسی از یک کامیون ترانزیتی در محور قروه به همدان ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار نخ انواع سیگار و ۳ هزار و ۳۶۰ بسته توتون قلیان قاچاق کشف و یک نفر متهم نیز دستگير و در اختيار مراجع قضایی قرار گرفت.