در پی دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان مبنی بر سودجویی و تخلفات گسترده، شعبه چهارم بدوی تعزیرات استان با اعزام تیم بازرسی، یک واحد صنفی را که اقدام به حذف قیمت‌ها و گران‌فروشی کرده بود، فوراً پلمب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، انوری، قاضی شعبه چهارم بدوی تعزیرات استان، در جریان بازرسی از این واحد صنفی اظهار داشت: که گزارش‌ها و شکایت‌های مکرر مردم در راستای حمایت از حقوق شهروندان، انگیزه‌ی اصلی این بازدید‌های نظارتی است. وی با اشاره به شرایط خاص کنونی، از اصرار برخی واحد‌های صنفی بر سودجویی و سوءاستفاده از موقعیت خبر داد.

قاضی تعزیرات تأکید کرد: امروز با بررسی این واحد صنفی، صحت گزارش‌های مردمی تأیید شد. این واحد علاوه بر انجام گران‌فروشی در اکثریت قریب به اتفاق کالاها، اقدام به پاک کردن قیمت‌ها از روی محصولات کرده بود؛ لذا بر اساس اختیارات ویژه قانونی که اخیراً برای برخورد قاطع با تخلفات به سازمان تعزیرات اعطا شده، بلافاصله با اعمال قانون، این مغازه پلمب شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: که تمامی گزارش‌های مردمی تک‌به‌تک بررسی شده و در صورت تأیید، برخورد قانونی حتمی خواهد بود. همچنین از شهروندان خواست تا برای گزارش تخلفات خود از سامانه‌های ۱۳۵ سازمان تعزیرات و ۱۲۴ اتاق اصناف استفاده کنند.