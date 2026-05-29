به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه اول این رقابت‌ها عصر امروز تیم سپیدرود رشت در تبریز به مصاف تیم رخش خودرو این شهر رفت که این دیدار با برتری سه بر دو تیم سپیدرود به پایان رسید.

همچنین دیدار تیم بندر آستارا مقابل فولاد هرمزگان که قرار بود در ورزشگاه وحدت این شهر برگزار شود به دلیل دیر رسیدن تیم میهمان به بندرآستارا با ۲۴ ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.

از گروه دوم این رقابت‌ها نیز از ساعت ۱۷ فردا تیم چوکا تالش در ورزشگاه پوریای ولی این شهر به مصاف تیم دنا یاسوج خواهد رفت.