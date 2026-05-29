حفظ وحدت و اقتدار، رمز پیروزی ملت ایران توسعه روز افزون و تداوم اقتدار ایران اسلامی در گرو حفظ و تداوم وحدت است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امام جمعه کوچصفهان امروز در خطبههای نمازجمعه این شهر با اشاره به لزوم حفظ وحدت ملی برای توسعه روز افزون ایران اسلامی گفت: امروز، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درصدد از بین بردن اتحاد و همدلی ملت غیور و آگاه ایران اسلامیاند که وظیفه همه ما در این برهه این است در برابر این ترفندهای شوم دشمنان هوشیارتر عمل کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالله هاشمی همچنین به درپیش بودن مناسبتهای ملی و مذهبی پیش رو هم اشاره کرد و افزود: باید از ظرفیتها و مناسبتها ملی و مذهبی برای معرفی و تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش بهره گرفت.