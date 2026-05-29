پخش زنده
امروز: -
۱۶ هزار و ۵۵۸ زائر ایرانی پس از روز عرفه از مرز شلمچه به کشور بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از ورود بیش از ۲۰ هزار زائر ایرانی از مرزهای شلمچه و چذابه به کشور در روزهای پس از عرفه خبر داد.
یزدان خسروی اظهار کرد: طی روزهای ۶ و هفت خردادماه ۱۴۰۵، در مجموع ۲۰ هزار و ۵۹۷ زائر ایرانی از ۲ مرز شلمچه و چذابه وارد کشور شدند.
وی افزود: بر اساس آمار ثبتشده، در این مدت ۱۶ هزار و ۵۵۸ نفر از مرز شلمچه و ۴ هزار و ۳۹ نفر نیز از مرز چذابه به کشور بازگشتهاند.
خسروی با اشاره به تردد زائران در روز سهشنبه پنج خرداد و همزمان با روز عرفه گفت: در این روز نیز خروج زائران ایرانی از مرزهای خوزستان قابل توجه بود؛ بهطوریکه هفت هزار و ۶۷۹ نفر از مرز شلمچه و ۲ هزار و ۱۳۳ نفر از مرز چذابه از کشور خارج شدند که در مجموع، خروج ۹ هزار و ۸۱۲ زائر ایرانی از مرزهای استان به ثبت رسید.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: در بازه زمانی پنج تا هفت خرداد ۱۴۰۵، مجموع تردد ثبتشده در مرز شلمچه ۶۱ هزار و ۳۸۹ نفر و در مرز چذابه ۱۴ هزار و ۳۲ نفر بوده است.
وی با تاکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری و دستگاههای خدماترسان مستقر در پایانههای مرزی عنوان کرد: روند خدمترسانی و تسهیل تردد زائران در مرزهای خوزستان با هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی و مرزبانی بهصورت مستمر در حال انجام است.
مرزهای شلمچه و چذابه در خوزستان از مهمترین گذرگاههای تردد زائران عتبات عالیات بهویژه در مناسبتهای مذهبی همچون عرفه، اربعین و ماههای محرم و صفر به شمار میروند و هر ساله میزبان صدها هزار زائر ایرانی و خارجی هستند.