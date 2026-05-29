خطیب جمعه رضوانشهر بر لزوم صیانت از وحدت ملی بهعنوان رمز پیروزی ایران اسلامی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امام جمعه موقت رضوانشهر امروز درخطبههای نمازجمعه این شهر با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی برلزوم حفظ وحدت گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی برای از بین بردن اتحاد مقدس ملت غیور ایران اسلامی تمام ترفندهایشان رابه کارگرفتهاند، غافل ازانکه این وحدت وانسجام ملت با اِتکا به روحیهی ایمان وشجاعت وقدرت الهی از بین رفتنی نیست.
حجتالاسلام سیدیعقوب جبارزاده، با تأکید بر جایگاه امروز ایران در عرصه جهانی تصریح کرد: ایران امروز، جزو قدرتهای اثرگذار دنیاست که توانسته بسیاری از معادلات جهانی را بر هم بزند و براین اساس باید با این دیدگاه در میدان دیپلماسی حاضر شویم و در مذاکرات با اقتدار عمل کنیم.
وی با اشاره به شعارهای سالهای اخیر درباره اقتصاد، خواستار تلاش جدی مسئولان برای کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمتها شد.