آبشار برنجه الیگودرز مکانی خنک برای فرار از روزهای گرم تابستان
آبشار برنجه در ۲ کیلومتری غرب روستای پیرامام و همجوار روستای سرتنگ برزه در بخش زز و ماهرو از توابع شهرستان الیگودرز استان لرستان قرار دارد.
آبشار برنجه از زیباترین و بلندترین آبشارهای ایران در منطقه شولآباد واقع در اطراف شهر الیگودرز است. علاقهمندان و گردشگران زیادی هر ساله برای دیدن این آبشار خروشان به لرستان و الیگودرز سفر میکنند.
ارتفاع این آبشار ۷۵۰ متر است و بزرگترین آبشار پلکانی ایران به شمار می رود .
برنجه در واقع یک آبشار پلکانی و ۳ طبقه است که در زمره آبشارهای فصلی قرار میگیرد و بیشترین میزان حجم آن در اوایل فصل بهار است.
از ویژگیهای متمایز این منطقه عبور رودخانه پرآب و دائمی دز است. این رود یکی از شعبههای سد دز است که وجود آن باعث شده بسیاری از مردم منطقه به پرورش ماهی قزلآلا مشغول شوند. کنار رودخانه پوشش گیاهی متنوعی شکل گرفته است و میتوان انواع درختان گردو، انجیر وحشی، انگور وحشی، گلابی کوهی، زالزالک، تمشک و انواع گیاهان دارویی را در آنجا یافت.