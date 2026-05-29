برنجه در واقع یک آبشار پلکانی و ۳ طبقه ا‌ست که در زمره آبشار‌های فصلی قرار می‌گیرد و بیشترین میزان حجم آن در اوایل فصل بهار است.

از ویژگی‌های متمایز این منطقه عبور رودخانه پرآب و دائمی دز است. این رود یکی از شعبه‌های سد دز است که وجود آن باعث شده بسیاری از مردم منطقه به پرورش ماهی قزل‌آلا مشغول شوند. کنار رودخانه پوشش گیاهی متنوعی شکل گرفته است و می‌توان انواع درختان گردو، انجیر وحشی، انگور وحشی، گلابی کوهی، زالزالک، تمشک و انواع گیاهان دارویی را در آنجا یافت.