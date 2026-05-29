پخش زنده
امروز: -
دمای هوا امروز در برخی مناطق بهویژه شهرهای مرکزی و شرقی مازندران در طول دوره آماری بیسابقه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به افزایش کمسابقه دمای هوا در ماه خرداد گفت: در روز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵، در برخی مناطق بهویژه شهرهای مرکزی و شرقی استان، دما در حد بیسابقه در طول دوره آماری ثبت شد.
بهزادی افزود: بر اساس دادههای ایستگاههای هواشناسی مازندران، دشتناز میاندرود با ثبت ۴۷.۱ درجه بالاترین دمای گزارششده استان در این روز بوده است.
او با بیان اینکه دمای ۸ شهر استان امروز از مرز ۴۰ درجه عبور کرده بود، ادامه داد: علاوه بر دشتناز میاندرود، جویبار با ۴۶.۵ درجه، ساری و گلوگاه با ۴۵.۹ درجه، قراخیل قائمشهر با ۴۵.۸ درجه، شیاده بابل با ۴۳.۹ درجه، بابلسر با ۴۲.۸ درجه، بندرامیرآباد بهشهر با ۴۲.۴ درجه و پل سفید سوادکوه با ۴۰.۲ درجه گرمترین نقاط مازندران بودند
مدیرکل هواشناسی مازندران با تأکید بر گرمای هوا در بخشهایی از استان در این ماه و ماههای آبنده، از مردم خواست در ساعات گرم روز، نکات مراقبتی را جدی بگیرند و مدیریت مصرف انرژی را در اولویت قرار دهند