محمد مهدی شیخ صراف (پژوهشگر و روزنامه نگار فرهنگی) گفت: من که خود روزنامه نگار و خریدار سالهای گذشته نمایشگاه بودم، امسال خیلی کم در معرض تبلیغات قرار گرفتم.
آقای محمد مهدی شیخ صراف، پژوهشگر و روزنامه نگار فرهنگی با حضور در برنامه کتاب هفته به مسائل مختلفی در حوزه نشر پاسخ داد که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
سوال: آقای شیخ صراف شما خودتان روزنامه نگار هستید اهل خواندن و نوشتن چه خاطرات خاصی از کتاب خوانی تان دارید؟
شیخ صراف: یعنی ما تا یک جایی مثل همه کودکان در رده سنی خودمان کتاب مصور عکس بسیار زیاد داشت اینها صفحاتش کم بود، متن کم بود میخواندیم، از یک جایی به بعد فکر میکنم چهارم و پنجم دبستان بود که من این تغییر برایم اتفاق افتاد که شروع کردم کتابهای قطور خواندن اولین بار کتابهای ژول ورن رو دیدم و شروع کردم به ژول ورن خواندن، نویسندگانی که مولفههای خیلی قدرتمندی در ادبیات علمی تخیلی بودند.
سوال: این کتابهای علمی تخیلی که گفتید در نوجوانی دوست داشتید چه کتابهایی بودند؟
شیخ صراف: بیست هزار فرسنگ زیر دریا را من یادم هست که دو سه تا چاپ با دو سه ترجمه مختلفش را حتی خواندم قدر برایم جذاب بود، بعد آرام آرام کنارش یعنی باب خیلی متفاوتی باز شد برایم آن هم ادبیات جنگ بود من در کتاب فروشی داییام چشمم خورد به کتابهایی که مربوط به جنگ بود بعضی از آن کتابها را دارم هنوز حالا یکی را در قفسه کتابخانه مان دیدم هنوز هست، این کتاب سال هفتاد و دو چاپ شده من یادم هست که این کتاب رو از نمایشگاه کتابی خریدم که خاطرات یک اسیر عراقی است و تا قبل از آن اصلا به این موضوع بر نخورده بودم که ما میتوانیم خاطرات یک اسیر عراقی را که آمده در ایران بخوانیم و ببینیم آن طرف جبهه چه خبر بوده.
سوال: دهه هفتاد هم آن موج خاطره نویسی هنوز آنقدر رواج پیدا نکرده بود؟
شیخ صراف: اصلا انقدر انتشارات سوره مهر وجود ندارد فقط این دفتر ادبیات و هنر مقاومت است اصلا این لوگویی که این پشت خورده لوگوی سازمان تبلیغات اسلامی است، آدرس همان آدرس حوزه هنری هست، ولی رده خاطرات از آن موقع جان گرفته و شکل گرفته و من هیچ وقت فکر نمیکردم خودم یک روزی بروم در حوزه هنری و در بخش انتشارات که حالا اسمش شده سوره مهر سال هاست و خودم مسئول معرفی و خواندن و کار درباره همین کتابها باشم، حالا زندگی ما را این طور رساند به این ماجرا.
سوال: از کتابهای علمی و تخیلی رسیدید به کتابهای دفاع مقدس یک وجه مشترکی میتوانیم در آنها پیدا کنیم؟
شیخ صراف: وجه مشترک علمی و تخیلی و جنگ من فکر میکنم این باشد که تجربههای خیلی عمیق و متفاوتی هست از زندگی عادی، یعنی آن چیزی که در جنگ و در داستانهای جنگ است خاطرات شفاهی جنگ ما میخوانیم باز از همین جنس است یعنی شما هیچ وقت تا در جنگ واقعا قرار نگیرید هیچ وقت حتی حسش نمیکنید و ظاهرا یک تجربه عمیق روحی به آدم میدهد و شما وقتی با کتابهایی که به این موضوع میپردازند ارتباط برقرار کنید متفاوت بودن در زمان و مکان همیشه برای من جذاب بوده و وجه مشترک این دوتا شاید یکیش همین باشد.
سوال: دقیقا شرایط ذهنی آدم را متفاوت میکند، از کتابهای دفاع مقدس خاطره انگیزترینها را چند مورد بگویید؟
شیخ صراف: در همهی این کتابها، کتابهایی که به زندگی شهدا پرداخته را خیلی دوست دارم و یک ردهای بود این را یک دورهای انتشارات روایت فتح پایه گذاری کرد یک ردهای درست کردند به اسم یادگاران و یک رده به اسم روزگاران، یعنی شما یک کتاب صد صفحهای دست میگیرید در هر صفحه یک داستان اندازه یک پاراگراف است، یعنی این یک هنر میخواهد از طولانی نویسی خیلی سختتر است که شما یک روایتی را خلاصه کنید در یک پاراگراف یا دو پاراگراف، یک صفحه را هم باز میکنید هر صفحه که باز شد دو تا سه تا داستانک میخوانید دوباره میگذارید سر جایش و یا در مورد موضوعات مختلف داشت، در مورد غواصی در مورد جنگ دریایی داشت در مورد موضوعات مختلفی که در جنگ بود حتی کتاب هایش در مورد تشنگی یعنی تشنگی در میدان جنگ خودش یک موضوع بود که این داستانهای خیلی جمع و جوری درباره آن داشت و تاثیرگذارترین کتابهایی که خواندم در دورهای از زندگیم همین کتابهای مجموعه یادگاران و روزگاران انتشارات روایت فتح بود.
سوال: درباره شکل متفاوت کتابها اشارهای داشتید ما به یک نمایشگاهی اخیرا رفتیم و با شیوههای مختلفی برای جذب مخاطب آشنا شدیم. شما چقدر از این نوآوریها دیدید که به هر حال در مورد کتاب آرایی در مورد جذب مخاطب. بعضی افراد هر سال عادت دارند در آخر اردیبهشت بلند شوند و بیایند مصلای تهران نمایشگاه کتاب وقتی این نمایشگاه حضوری برگزار نمیشود و تصویری شما ندارید که منتشر کنید یک سایتی که میگوید بیایید از نمایشگاه مجازی، کتاب رو از اینجا خریداری کنید. در واقع چیزی که نیست اصلا انگار نیست؟
شیخ صراف: بله مابه ازای عینی بیرونی ندارد، برای همین ترغیب مردم برای حضور در چنین رویدادی کاملا شکل متفاوتی باید داشته باشد، باید از خلاقیت در آن استفاده شود، باید از خود بستر فضای مجازی استفاده شود، از پیام رسانها، از پلتفرمهای مختلف، از سکوها تبلیغات شود من فکر میکنم که این نمایشگاه این دوره نمایشگاه این قضیه در موردش اتفاق نیفتاد.
سوال: اصلا پیامک نیامد برای مردم؟
شیخ صراف: من خودم که خبرنگار و خریدار سالهای گذشته نمایشگاه هستم خیلی کم در معرض تبلیغات اصلا اصل نمایشگاه قرار گرفتیم که مثلا بیایید شرکت کنید اینقدر یارانه ممکن است بتوانید بخرید اینقدر تخفیف شما داده میشود، اطلاع رسانی در حد یک رویداد معمولی بود نه یک رویداد ملی بزرگی که باشد و این ضعف تبلیغات حالا عزیزان باید بررسی کنند ببینند که دلیلش چه بوده ولی ما از بیرون داریم میبینیم که تبلیغات خیلی ضعیف بود چه در کیفیت تبلیغات چه در فرم چه در کیفیت تبلیغات یعنی ما چند تا تبلیغات محیطی شهری من دیدم هرچند دیر هم اینها اکران شد ولی اصلا آن زیبایی و جذابیتی نداشت که چشم را نوازش بدهد و آدم نگاه کند و توجهش جلب شود که اصلا این تبلیغ چیست روی این تبلیغات محیطی بیلبورد که ما بتوانیم بعد از آن استفاده کنیم.
سوال: خود شما فرزند دارید؟
شیخ صراف: من سه فرزند خدا بهم داده.
سوال: خودتان چطوری آنها را کتاب خوان میکنید؟
شیخ صراف: من از کودکی برنامه ثابت با بچهها داشتم حالا هر شبی که میشد شبها قبل از خواب کتاب میخواندند الان دختر من که کلاس ششم است خودش کتاب همیشه دستش است و این طرف آن طرف کتاب میخواند، بعضی وقتها مثل قدیمهای ما کتابهای داستان را میگذارد لای کتاب درسی ما فکر میکنیم دارد کتاب درسی میخواند ولی دارد داستان میخواند اون که خودش کتابخوان است دوتا پسرم هم که کوچکتر هستند یکی پنج سال است و یکی هفت سال حالا الان دیگر کلاس اولش تمام شد خودش میتواند بخواند و بنویسد ولی تا قبل از این حتی برای دخترم که کوچکتر بود ما کتاب زیاد میخواندیم، من قبل از خواب به طور خاص وقت میگذاشتم هم خودم و هم همسرم که برای بچهها کتاب بخوانیم، روانشناسان یک جمله خیلی معروف این را بارها من شنیدم که میگویند بچههای ما اون چیزی نمیشوند که ما میخواهیم اون چیزی میشوند که ما هستیم اگر ما خودمان کتاب خوان باشیم بچه هایمان هم کتابخوان میشوند اگر دیدند که ما توجهی نداشته باشیم هرچند هرچقدر هم که امر کنیم و دست که عزیزم فرزندم کتاب بخوان اون نگاه میکند ببیند که مادر و پدرش چه کار میکنند.
سوال: ممنون اگر نکته باقی مانده بفرمایید؟
شیخ صراف: میخواهم تشکر کنم از همهی ناشرهایی که به خصوص ناشرانی که در این شرایط همچنان دارند کار میکنند و خدا قوت بگویم بهشون به طور خاص به کتاب فروشها، چون کتابفروشی الان حتی سختتر از نشر است با هزینههایی که یک کتاب فروشی دارد اگر نتواند فروش کتاب انجام شود و مشتری کار کافی داشته باشد منجر به تعطیلی میشود، چون بالاخره باید اجاره و بقیه هزینهها را پوشش بدهد، حالا ناشر میتواند دفترش را کوچکتر کند، میتواند همه را دور کار کند، میتواند تعداد کتابهایی که منتشر میکند را کم کند ولی ما باید خیلی به کتابفروشها توجه کنیم و حتی در رویدادها هایی که بر خط هم انجام میشود حتما و حتما حواسمان باشد که تا آنجایی که میتوانیم به کتاب فروشها توجه کنیم و از آنها هم خرید کنیم.