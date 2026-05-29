به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تجمعات شبانه مردم پای کار وطن این روزها فراتر از گردهمایی‌های معمول به بستری برای فرهنگ‌سازی و ترویج سبک زندگی تبدیل هم شده‌ است؛ از دوخت کیسه‌های پارچه‌ای تا استفاده از استکان‌های شیشه‌ای که بر صرفه‌جویی و کاهش مصرف تأکید دارند.

در تجمعات یکی از میادین پردیسان شاهد حضور بانوان فعالی بودیم که خودجوش با چرخ‌های خیاطی خود در دل تجمعات حاضر می شوند تا کیسه‌های پارچه‌ای بادوام را با هدف جایگزینی کیسه‌های یک‌بارمصرف پلاستیکی، کوک بزنند.

در همین راستا چایخانه این تجمع شبانه نیز با استفاده از لیوان‌های شخصی یا استکان‌های شیشه‌ای به جای لیوان های یک‌بارمصرف، ضمن کاهش هزینه‌های مصرفی نقش مهمی در حفظ محیط‌زیست ایفا می‌کنند.

این حرکت های خودجوش مردم در دل تجمعات پرشور شبانه در سنگر خیابان نمونه‌ای بارز از پیوند حضور و مسئولیت پذیری است.