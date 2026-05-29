معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس، بر پیشرفت ۵۴ درصدی این طرح درمانی و ضرورت استفاده از ظرفیتهای مالی جدید برای تسریع در بهرهبرداری از آن تأکید کرد.
به گزارشگروه مسکن وشهرسازی خبرگزاری صداوسیما، علی نوذرپور مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی در سفر به آذربایجان غربی از روند ساخت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس بازدید کردو با شاره به پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصدی این طرح اعلام کرد:. پس از واگذاری طرح به پیمانکار جدید از دیماه ۱۴۰۴، جبهههای کاری این طرح تقویت شده است.
به گفته وی ، شمار نیروهای انسانی فعال در کارگاه نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است ، همچنین تجهیزات تأسیساتی، لوله و اتصالات، سرامیک، آهنآلات والپست و ملزومات برقی از جمله مصالح تأمینشده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی این اقدام را عاملی مهم در کاهش خطر توقف طرح در اثر نوسانات بازار دانست.
نوذرپور همچنین از پیشبینی فضای اختصاصی پارکینگ در این بیمارستان خبر داد.
او گفت این طرح، نخستین پروژه بیمارستانی سازمان مجری با چنین ویژگیای است.
وی تأکید کرد این الگو در پروژههای مشابه آینده نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به گفته مسئولان، این بیمارستان در زمینی به مساحت ۵۲ هزار و ۲۴۸ متر مربع در حال احداث است.
این مجموعه درمانی در ۳ بلوک و ۴ طبقه ساخته میشود.
برای سال ۱۴۰۴، ۲۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه تزریق شده است.