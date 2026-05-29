روش ثبت اطلاعات کارکنان دولت و اطلاعات پرداخت حقوق و مزایا به ذی‌نفع نهایی، در بخشنامه مشترک سازمان‌ اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه‌ اعلام شد. ‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این بخشنامه، علاوه بر نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، اطلاعات همه نیروهایی که ‌شرکت‌های غیر دولتی جذب کرده اند یا در قالب قراردادهای حجمی، طرحی، تأمین نیروی انسانی به صورت تمام‌وقت، ساعتی، پاره‌وقت یا حق‌التدریس سرباز عادی (امریه) با دستگاه‌های اجرایی همکاری دارند یا در سایر شکل ها جذب شده‌اند، باید در زیر سامانه پایگاه اطلاعات نیروهای به‌کارگیری شده (سایر) ثبت شود.