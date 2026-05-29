مستند «عروس لبنان» با پایان مراحل تولید، وارد مرحله فنی شد و پس از تکمیل فرآیند پس‌تولید، آماده نمایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستند «عروس لبنان» که روایت زندگی شهیده معصومه کرباسی، نخستین زن ایرانی ترور شده به دست رژیم صهیونیستی است، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید در روز‌های آخر پس تولید قرار دارد.

این مستند که تولید آن یک سال به طول انجامیده است با نگاهی انسانی و احساسی، بخشی از زیست وی در کنار همسرش در شهر‌های نبطیه، بیروت و ضاحیه لبنان را به تصویر می‌کشد، اما مهر ۱۴۰۳ و هم‌زمان با حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، در منطقه جونیه به شهادت می‌رسد و به عنوان نخستین زن ایرانی ترورشده در مسیر قدس شناخته می‌شود.

روایت «عروس لبنان» به کارگردانی مهدیه سادات محور و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی، از خلال خاطرات و روایت‌های پنج فرزند این خانواده، دوستان شهیده، هم‌رزمان شهید و خانواده‌های آنان شکل می‌گیرد و تلاش دارد تصویری از عشق، ایستادگی و زیست یک خانواده ایرانی در متن روز‌های مقاومت ارائه دهد.

تصویربرداری این مستند در لبنان و در شهر نبطیه، همچنین ایران در شهر‌های شیراز، قم و تهران انجام شده و روند تولید آن در خلال جنگ اسرائیل علیه لبنان انجام شده است.

«عروس لبنان» محصول پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه هنری رسانه‌ای دیما به تولید رسیده است.