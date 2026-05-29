پخش زنده
امروز: -
روابطعمومی استانداری سیستان و بلوچستان در اطلاعیهای اعلام کرد: فعالیت ادارات استان در روز شنبه ۹ خردادماه سال جاری، دو ساعت زودتر پایان مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، به دلیل شدت گرمای هوا و نیز با هدف مدیریت مصرف برق و صرفهجویی در مصرف آب، پایان فعالیتکار دستگاههای اجرایی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها بیمهها و شهرداریها در روز شنبه مورخ ۹ خردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ و ۲ساعت زودتر از وقت اداری مقرر تعیین گردید.
گفتنی است؛ دستگاههای عملیاتی ارائه خدمات ضروری اعم از مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و… طبق روال معمول و بر اساس نحوه فعالیت تعریف شده، به ارائه خدمت مشغول خواهند بود.
همچنین در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است برای پایداری در ارائه خدمات، در مصرف برق و آب صرفهجویی لازم را داشته باشند.