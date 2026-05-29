به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در ادامه پایش‌های منسجم سواحل استان، لاشه چهار قلاده فوک خزری در روز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ در سواحل شهرستان بابلسر و پناهگاه حیات وحش میانکاله توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست و همیاران طبیعت کشف شد.

روح‌اله اسماعیلی افزود: با احتساب لاشه‌های مشاهده شده در سواحل بابلسرو میانکاله، مجموع آمار تجمعی تلفات ثبت شده در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۲ قلاده رسید.





او ادامه داد: با بررسی کارشناسان اعزامی به محل مشخص شد که به دلیل گذشت زمان قابل توجه از مرگ این چهار قلاده فوک، لاشه‌ها در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتند و با توجه به شرایط فیزیکی لاشه‌ها، امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی میسر نبود

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: با رعایت کامل شیوه پ‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی لاشه‌ها جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی انجام گرفت.





اسماعیلی با تاکید بر تداوم پایش‌های ساحلی در سراسر استان، گفت: با توجه به حساسیت موضوع، شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است و شهروندان و صیادان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع‌رسانی نمایند

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و از جمله گونه‌های در خطر انقراض در فهرست قرمز IUCN است و حفظ بقای این گونه ارزشمند و پایش سلامت جمعیت آن، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه دریای خزر به شمار می‌رود.