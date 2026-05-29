به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: به مناسبت هفته مشاغل خانگی و با هدف شناسایی ظرفیت‌های مشاغل خانگی در شهرستان چگنی و فراهم شدن فرصت برای محصولات و تولیدات آنها نمایشگاهی به مدت سه روز از دست ساخته‌ها و محصولات خانگی از جمله ماشته، جاجیم، پوشاک سنتی، ترشی و مربا در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.



محسن سوری افزود: امیدواریم با شناخت ظرفیت‌ها در این نمایشگاه فرصت بر پایی نمایشگاه‌های بزرگتر در این شهرتان فراهم شود.