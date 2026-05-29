جان باختن معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان بوشهر در پی سقوط از کوه
علی یوسفی نیا معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان بوشهر هنگام کوهنوردی در ارتفاعات دشت پلنگ شهرستان دشتی در پی سقوط از کوه جان باخت.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، یوسفی نیا از کوهنوردان باسابقه بود که پس از صعود در مسیر بازگشت، دچار حادثه سقوط از ارتفاع شد و با وجود تلاش امدادگران بر اثر شدت حادثه جان به جان آفرین تسلیم کرد.
این امدادگر باسابقه شهریور۱۳۵۳ درشهر فیروزآباد استان فارس متولد شد و از سال ۱۳۸۰ فعالیت در جمعیت هلال احمر را آغاز کرد.
مدیریت جمعیت هلالاحمر شهرستانهای دشتستان و بوشهر و بیش از یک دهه معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان از جمله فعالیتهای این امدادگر پرتلاش است.
تلاش شبانه روزی درجنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، کمک رسانی در سختترین بحرانها، از زلزلههای مهیب گرفته تا سیلابهای ویرانگر از برگهای درخشان کارنامه این امدادگر فداکار است.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مهندس یوسفینیا، روز یکشنبه ۱۰ خرداد، در شهر خورموج برگزار میشود.