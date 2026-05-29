به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، یوسفی نیا از کوهنوردان باسابقه بود که پس از صعود در مسیر بازگشت، دچار حادثه سقوط از ارتفاع شد و با وجود تلاش امدادگران بر اثر شدت حادثه جان به جان آفرین تسلیم کرد.

این امدادگر باسابقه شهریور۱۳۵۳ درشهر فیروزآباد استان فارس متولد شد و از سال ۱۳۸۰ فعالیت در جمعیت هلال احمر را آغاز کرد.

مدیریت جمعیت هلال‌احمر شهرستان‌های دشتستان و بوشهر و بیش از یک دهه معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان از جمله فعالیت‌های این امدادگر پرتلاش است.

تلاش شبانه روزی درجنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، کمک رسانی در سخت‌ترین بحران‌ها، از زلزله‌های مهیب گرفته تا سیلاب‌های ویرانگر از برگ‌های درخشان کارنامه این امدادگر فداکار است.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مهندس یوسفی‌نیا، روز یکشنبه ۱۰ خرداد، در شهر خورموج برگزار می‌شود.