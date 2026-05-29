به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ «اردیبهشت کتاب» رویدادی که از ۲۳ اردیبهشت تا ۸ خرداد در باغ کتاب تهران برگزار شد، این رویداد طی ۱۷ روز با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و با شعار «کتابخوان‌ترین رهبر دنیا» از ساعت ۹ صبح تا ساعات پایانی شب میزبان خانواده‌ها بود.

میهمانان مجموعه باغ کتاب تهران در این رویداد تنها خانواده‌های تهرانی نبودند بلکه از شهر‌های جنوبی تا سایر شهر‌ها، افراد باغ کتاب تهران را در این بازه زمانی به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کردند و در رویداد حاضر شدند.

فلسفه شکل‌گیری این رویداد، ادای احترام به یاد و در هوای کتابخوان‌ترین رهبر جهان بود و در همین زمینه غرفه‌ای پیرامون ارائه آثار رهبر شهید انقلاب در این رویداد در نظر گرفته شده بود.

همچنین در بخش دیگری کتاب‌های توصیه شده توسط رهبر شهید به نمایش گذاشته بود.

باغ کتاب تهران به عنوان قطب فرهنگی کشور در رویداد اردی‌بهشت کتاب که در روز پایانی (جمعه ۸ خرداد) به علت استقبال بی‌نظیر مردم تا ساعت ۲۴ تمدید شد میزبان خانواده‌ها، نوجوانان و نسل جوان بود.

بخشی ازبرنامه‌های این رویداد شامل نشست‌های تخصصی در حوزه شعر، داستان، ترجمه و گفت‌و‌گو با نویسندگان و ناشران بود، یادمان شهدای میناب و شهدای ناو دنا، نمایش فیلم‌های اقتباسی (زندگینامه نویسندگان و شاعران) همراه با نقد و بررسی با حضور کارگردانان و بازیگران آثار و کارگاه‌های آموزشی بخشی از برنامه‌های رویداد اردی‌بهشت کتاب بود.

همچنین در روز پایانی رویداد اردی‌بهشت کتاب، «پویش صدای تو، صدای غدیر» با حضور عبدالرضا هلالی و حضور پرشور خانواده‌ها و کودکان در ساعات پایانی رویداد برگزار شد و آیین اختتامیه اردی‌بهشت کتاب با ثبت یک قاب خانوادگی بزرگ رقم خورد.