تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب دیداری دوستانه و تدارکاتی مقابل گامبیا به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دوستانه تیمهای ملی ایران و گامبیا از ساعت ۱۹جمعه در جریان اردوی آنتالیا برگزار شد که با برتری ۳ بر یک شاگردان امیر قلعهنویی همراه بود.
آریا یوسفی (۴۷)، رامین رضاییان (۵۹) و مهدی طارمی (۶۸) گلهای ایران را در این دیدار به ثمر رساندند و عمر کولی (۴۲) برای گامبیا گل زد.
علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانیزادگان، علی نعمتی، آریا یوسفی (۶۶- مهدی ترابی)، احسان حاجصفی (۴۶- شجاع خلیلزاده)، سعید عزتاللهی (۷۰- محمد قربانی)، امیرمحمد رزاقینیا (۴۶- رامین رضائیان)، محمد محبی (۸۶- امیرحسین محمودی)، امیرحسین حسینزاده (۶۶- شهریار مغانلو)، مهدی طارمی (۸۶- امید نورافکن) و کسری طاهری (۴۶- علی علیپور) برای ایران در این بازی به میدان رفتند.