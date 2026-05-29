سرهنگ هادی عبادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، با بیان اینکه از پنجم اردیبشهت و همزمان با تعطیلات عید قربان حجم زیادی از خودرو‌ها وارد استان شده بودند، افزود: بر اساس داده‌های دستگاه تردد شمار و در این بازه زمانی بیش از ۶۵۰ هزار تردد خودرو در جاده های مازندران ثبت شده بود.او با بیان اینکه ۱۲۲ هزار دستگاه خودرو تا صبح امروز استان را ترک کرده بودند، افزود: بیش از ۱۴۰ دستگاه خودرو همچنان در مازندران مانده اند.او ادامه داد: بخشی از این خودرو‌ها امروز استان را ترک کردند اما میزان دقیق خودرو‌هایی که در استان باقی ماندند ساعت ۲۴ امشب و بر اساس داده‌های دستگاه‌های تردد شمار مشخص می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: مسافران در صورت امکان با توجه به ترافیک سنگین در محور‌های ارتباطی مازندران به تهران و البرز زمان بازگشت سفر را به روز‌های شنبه و یک شنبه موکول کنند.





سرهنگ هادی عبادی با بیان اینکه تردد وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است، گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا طویر و محدوده هزارچم و حدفاصل آدران تا وینه سنگین است.





او افزود: ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال حدفاصل پلور تا زیار و محدوده سه راهی چلاو و ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محدوه‌های شنگلده، رینه و مشاء نیز سنگین گزارش شده است.





رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: ترافیک در محور سوادکوه مسیر شمال به جنوب حدفاصل استخر سر تا پل سفید و حدفاصل دوآب تا سفید دارگله و محدوده‌های ورسک نیز سنگین است.



سرهنگ عبادی با بیان اینکه تردد خودروها در برخی جاده های بین شهری مانند آمل به محمودآباد یا ساری به قائم شهر نیز سنگین است، گفت: محور ساری قائم شهر در چند روز اخیر دومین جاده پرتردد کشور بود.