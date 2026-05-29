مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردبیل گفت: بهرهبرداری از راهآهن اردبیل و اتصال استان به شبکه ریلی کشور فرصت بزرگی برای توسعه صنعت گردشگری است و ارتباط آن با جمهوری آذربایجان هم بسیار ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلیل جباری روز جمعه اظهار کرد: زیرساختهای حمل و نقل و توسعه راه آهن اردبیل امری اساسی در صنعت گردشگری محسوب میشود و آغاز به کار راهآهن اردبیل گامی دیگر در مسیر توسعه این زیرساختها است.
وی با اشاره به انتظار ۲۲ ساله اردبیلیها برای شنیدن سوت قطار، افزود:راهآهن مولفههای ایمنی، آسایش و راحتی در سفر را در اختیار مسافران قرار میدهد و پس از این اردبیل با ظرفیت ویژهای در حوزه گردشگری میتواند میزبان گردشگران بیشتری باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردبیل گفت: ضمن یادآوری پیشبینی تردد سالانه ۶۰۰ هزار مسافر از راهآهن اردبیل، ادامه داد: سفر با قطار گزینه مورد علاقه خانوادهها است و بخش اعظم سفرهای ریلی توسط گردشگران اتفاق میافتد که اکنون راهآهن اردبیل و به ویژه مسیر زیبای ۱۷۵ کیلومتری اردبیل – میانه میتواند پای بسیاری از گردشگران را از مقاصد مختلف به اردبیل باز کند.