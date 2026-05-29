مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به صرفه‌جویی چشمگیر حمل‌ونقل ریلی در مصرف سوخت گفت: دولت در چارچوب ماده ۱۲ برنامه‌های توسعه، پرداخت مطالبات و حمایت مالی از شرکت‌های فعال در این بخش را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی در کاهش مصرف سوخت کشور گفت: دولت به دلیل مزیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی این بخش، برنامه‌های حمایتی خود را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۲ قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه افزود: این مقررات امکان حمایت از شرکت‌هایی را فراهم کرده است که در توسعه ناوگان و زیرساخت‌های ریلی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل راه‌آهن تصریح کرد: بر اساس این سازوکار، شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌توانند از محل صرفه‌جویی سوخت، مبالغی را از وزارت نفت دریافت کنند و این موضوع به‌عنوان یک مشوق مؤثر، زمینه‌ساز افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه ریل خواهد بود.

وی همچنین از رفع مشکلات مربوط به اجرای این طرح خبر داد و گفت: پرداخت قراردادهای سنوات گذشته طی ۴۵ روز آینده انجام می‌شود.

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه مصرف سوخت در جابه‌جایی بار از طریق شبکه ریلی حدود یک‌ششم تا یک‌هشتم حمل‌ونقل جاده‌ای است، افزود: افزایش سهم ریل در حمل بار نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت، بهبود بهره‌وری و تقویت حمل‌ونقل پایدار کشور دارد.