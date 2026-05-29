مردم بصیر، انقلابی و زمان‌شناس آذربایجان‌شرقی در نودمین شب حضور آگاهانه و دشمن‌شکن خود در خیابان‌ها بر لزوم اطاعت از رهبر انقلاب تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم این خطه از میهن عزیزمان در شهرها، بخشها و روستاها با حضور پرشور و حماسی خود در میدانها و خیابانها با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر عالیقدر تجدید میثاق و بر ضرورت انتقام گرفتن از دشمنان قاتل تاکید کردند.

لزوم تبعیت محض مسئولان سیاسی و نظامی کشور از منویات آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای، مبارزه بی امان با دشمن آمریکایی ـصهیونیستی و ضرورت هوشیاری مسئولان دیپلماسی در برابر حیله‌ها و فریب‌های دشمن خبیث در مذاکره از مهمترین خواسته‌های مردم آذربایجان شرقی در نودهمین شب حماسه حضور‌شان بود.

آنها همچنین از مسئولان دولتی و دستگاه قضائی خواستند در جنگ اقتصادی کنونی از امنیت معیشت مردم دفاع و محتکران و گرانفروشان و سوء استفاده کنندگان از شرایط جنگی را مجازات کنند.

شعار‌های «آذربایجان بیرکلام انتقام انتقام، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسراییل، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، مرگ بر وطن فروش خائن، مرگ بر مُحتکر بی‌حیا، مرگ بر گران‌فروش خائن، هیهات من الذله، دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ماست، آذربایجان جانباز خامنه‌ای دَن آیریلماز» در این تجمعات بزرگ طنین انداز بود.