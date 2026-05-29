وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با وزیر کشاورزی قزاقستان، درباره راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک و گسترش مناسبات دوجانبه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، دو طرف بر تقویت همکاری‌ها در حوزه، کشاورزی و تبادل ظرفیت‌های اقتصادی تأکید کردند و راهکار‌های افزایش تعاملات و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود میان دو کشور رابررسی کردند.

همچنین در این دیدار، زمینه‌های همکاری مشترک و راه‌های توسعه همکاری میان ایران و قزاقستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.