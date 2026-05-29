رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن برشمردن محورهای همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تجارت دیجیتال را مهمترین محرکهای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت همگرایی منطقهای دانست.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه ششمین اجلاس اقتصادی اوراسیا، که در قزاقستان برگزار میشود در پنل تخصصی با عنوان تجارت دیجیتال در اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: امروزه اقتصاد جهانی در حال تجربه تحولی بنیادین است؛ تحولی که در آن فناوریهای دیجیتال شیوههای تجارت، زنجیرههای تامین، خدمات مالی، حملونقل و مدلهای کسبوکار را دگرگون ساختهاند.
وی با بیان اینکه دیگر تجارت دیجیتال ابزاری مکمل برای مبادلات اقتصادی نیست، افزود: امروزه تجارت دیجیتال، به یکی از مهمترین محرکهای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت همگرایی منطقهای تبدیل شده است.
به گفته دهقان دهنوی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تدوین دستورکارهای دیجیتال، توسعه بسترهای مشترک الکترونیکی و تلاش برای هماهنگسازی مقررات، گامهای ارزشمندی در جهت تسهیل تجارت و ارتقای اتصالپذیری اقتصادی میان کشورهای عضو برداشته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه ج. ا. ایران دیجیتالیسازی اقتصاد را یک فرصت راهبردی و ضرورتی اجتنابناپذیر میداند، اضافه کرد: برخورداری از نیروی انسانی متخصص، ظرفیتهای گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکتهای دانشبنیان و اکوسیستم نوآوری پویا، زمینه مناسبی را برای گسترش همکاریهای ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزههایی همچون تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال، پرداختهای الکترونیکی، لجستیک هوشمند و تسهیل تجارت فراهم کرده است.
وی در ادامه اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، را فصل جدیدی در روابط اقتصادی دو طرف دانست و افزود: بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای این توافق مستلزم آن است که اتصال فیزیکی میان بازارهای ما با اتصال دیجیتال تکمیل شود. زیرساختهای دیجیتال کارآمد، اسناد تجاری الکترونیکی، سامانههای هوشمند گمرکی و سازوکارهای امن پرداخت فرامرزی، از مهمترین ابزارهای تجارت نوین به شمار میروند.
وی در ادامه با برشمردن محورهای همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، گفت: توسعه همکاریهای مقرراتی و نزدیکسازی استانداردهای تجارت دیجیتال. هماهنگی در زمینه امضای الکترونیک، گواهیهای دیجیتال، اسناد الکترونیکی حملونقل و رویههای گمرکی بدون کاغذ میتواند هزینههای مبادله را کاهش داده و سرعت تجارت را افزایش دهد.
دهقان دهنوی تصریح کرد: تقویت همکاری در حوزه زیرساختهای دیجیتال و لجستیک هوشمند. اتصال کریدورهای حملونقل منطقهای به سامانههای دیجیتال رهگیری کالا و تبادل دادههای تجاری، موجب افزایش شفافیت و کارایی زنجیرههای تأمین خواهد شد.
وی در ادامه به گسترش همکاری در حوزه فناوریهای مالی و سازوکارهای نوین پرداخت و افزود: تسهیل پرداختهای فرامرزی و توسعه راهکارهای مالی دیجیتال میتواند بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط فرصتهای بیشتری برای حضور در بازارهای منطقهای فراهم آورد.
معاون وزیر صمت با تاکید بر حمایت از همکاریهای فناورانه و نوآورانه، گفت: ایجاد شبکههای همکاری میان شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها، مراکز تحقیقاتی و پارکهای فناوری میتواند زمینهساز شکلگیری محصولات و خدمات جدید با ارزش افزوده بالا در منطقه اوراسیا باشد.
وی سرمایهگذاری در توسعه سرمایه انسانی و تبادل دانش را از دیگر محورهای همکاری ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد و افزود: آموزش نیروی انسانی متخصص و گسترش همکاریهای دانشگاهی و پژوهشی، زیربنای موفقیت اقتصاد دیجیتال در آینده خواهد بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آینده همگرایی اقتصادی در اوراسیا بیش از هر زمان دیگری به توانایی ما در ایجاد یک فضای دیجیتال یکپارچه، امن و قابل اعتماد وابسته است، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در چارچوب منافع متقابل، بهطور فعال در ابتکارات دیجیتال منطقهای مشارکت کرده و همکاری خود را با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر توسعه تجارت دیجیتال، نوآوری و رشد پایدار گسترش دهد.
دهقاندهنوی در در پایان ابراز امیدواری کرد که از طریق گفتوگو، اعتماد متقابل و همکاری عملی، بتوان آیندهای را رقم زد که در آن تجارت دیجیتال به موتور محرک توسعه اقتصادی، رفاه و شکوفایی ملتهای منطقه تبدیل شود.