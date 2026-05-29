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مقام رژیم صهیونیستی که مسئول شهرک سازی در کرانه باختری است از برنامه ساخت ۱۸ شهرک جدید در شمال این منطقه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام شهرک سازی جدید به عنوان تحولی عمده در جهت استقرار بیشتر شهرکها در شمال این منطقه ارزیابی میشود. برنامه شهرکسازی در چارچوب طرحی موسوم به «یک میلیون نفر در کرانه باختری» در حال پیشبرد است که از چند سال پیش اغاز شده است. این منطقه یکی از کانونهای اصلی تنش میان فلسطینیها و شهرکنشینان است.
نخست وزیر رژیم صهیونی روز چهارشنبه با تاکید بر ادامه سیاست اشغالگرانه این رژیم گفت: کابینه او بر گسترش شهرک سازی مصمم است.