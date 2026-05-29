مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: از ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ صدور گواهی معاینه فنی برای ناوگان باری مشمول که نسبت به نصب حفاظ ایمنی اقدام نکردهاند، متوقف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای محدودیت جدید برای ناوگان باری فاقد حفاظ ایمنی خبر داد و گفت: این ممنوعیت شامل ناوگان باری با سال ساخت پس از ۱۳۹۵ است و از ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.
علی زندیفر افزود: بر اساس این طرح، ناوگان مشمولی که تاکنون نسبت به نصب حفاظ ایمنی اقدام نکردهاند، دیگر امکان دریافت گواهی معاینه فنی نخواهند داشت.
وی هدف از اجرای این مصوبه را کاهش تصادفات و تلفات جادهای عنوان کرد و گفت: این اقدام در راستای مصوبات کمیسیون ایمنی راههای کشور و با رویکرد ارتقای سطح ایمنی در حملونقل جادهای به اجرا درآمده است.
مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حملونقل با اشاره به اهمیت نصب حفاظ ایمنی بر روی ناوگان حمل کالا تصریح کرد: این تجهیزات میتواند از زیر رفتن خودروهای سواری و سبک در زمان وقوع تصادف جلوگیری کرده و شدت خسارات و صدمات ناشی از سوانح را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
زندیفر ادامه داد: دستورالعملهای فنی مربوط به نصب حفاظ تدوین شده و فهرست مراکز مجاز نصب نیز به ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استانها ابلاغ شده است. همچنین برای اجرای دقیق طرح، فهرست ناوگان مشمول بهصورت مستقیم به سامانه معاینه فنی متصل شده و پیامکهای اطلاعرسانی نیز برای مالکان این ناوگان ارسال شده است.
وی از برنامهریزی برای فراخوان سایر گروههای ناوگان باری در ماههای آینده خبر داد و گفت: این گروهها در نیمه دوم سال جاری مشمول اجرای طرح خواهند شد.
مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حملونقل در پایان از مالکان ناوگان باری و شرکتهای حملونقل کالا خواست با توجه به اهمیت این موضوع در حفظ جان هموطنان، هرچه سریعتر نسبت به تجهیز خودروهای خود به حفاظ ایمنی اقدام کنند تا در دریافت خدمات قانونی با مشکل مواجه نشوند.