آبشار‌های شوشتر، بخشی از مجموعه جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، با قدمتی به‌جامانده از دوره ساسانیان، از برجسته‌ترین شاهکار‌های مهندسی آب در ایران به‌شمار می‌روند. این مجموعه تاریخی که با هدف هدایت، تقسیم و بهره‌برداری از آب رودخانه کارون ساخته شده، علاوه بر تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و آسیاب‌های آبی، نقشی مهم در رونق اقتصادی و حیات شهری شوشتر در دوره‌های تاریخی داشته است. جریان دائمی آب در میان سنگ‌ها و سازه‌های دست‌ساز، امروز این مجموعه را به یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری و میراث جهانی خوزستان تبدیل کرده است.

عکاس : ابراهیم جرفی