مهمترین مسایل و مشکلات شهرستان رضوانشهر در نشست شورای اداری این شهرستان با حضور استاندار و مسولان شهرستانی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان استاندار در این نشست با اشاره به ظرفیتهای شهرستان رضوانشهر در سه حوزه گردشگری، کشاورزی و مسیر ترانزیت کالا، گفت: توجه به زیرساختهای این شهرستان علاوه بر منافع محلی، توسعه اقتصادی و اجتماعی استان را در پی خواهد داشت.
هادی حقشناس با اشاره به اهمیت طرحهای هادی در پیشرفت و توسعه روستایی افزود: طرحهای هادی روستاهایی که بیش از ده سال از بازنگری آنها گذشته، باید بازنگری شود و همچنین برای روستاهای زیر ۲۰ خانوار که طرح هادی روستایی ندارند، مجوز لازم از شورای برنامهریزی استان اخذ شود.
همچنین در این نشست نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال درمجلس شورای اسلامی، امام جمعه رضوانشهر و امام جمعه اهل سنت تالش هم هریک با بررسی مهمترین مسایل ومشکلات شهرستان، خواستار تسریع پیگیریها برای رفع آن شدند.