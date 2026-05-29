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استاندار ایلام از بازگشایی مرز چیلات با هدف تسهیل تردد زائران، توسعه تجارت مرزی و تقویت زیرساختهای اقتصادی خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی موظف به تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز در مرز هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست قرارگاه اربعین با اشاره به بازگشایی مرز چیلات اظهار داشت: بازگشایی مرزهای جدید میتواند ظرفیتها و امکانات قابل توجهی را برای استان فراهم کرده و زمینه رونق اقتصادی و افزایش کنشگری استان را مهیا کند.
وی همچنین با اشاره به موضوع کوله بری افزود: هرچه زیرساختهای مرزی سریعتر تکمیل شود، امکان قرار گرفتن استان در چرخه رسمی کولبری نیز زودتر فراهم خواهد شد.
کرمی در ادامه بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات در مرز تأکید کرد و یادآور شد: تأمین آب، یخ، امکانات اسکان زائران و همچنین هماهنگی میان دستگاههای امدادی، خدماتی، اورژانس، بهداشت و درمان از جمله موارد تاکیدی است.
استاندار ایلام در پایان اعلام کرد: برنامهریزی لازم برای توسعه زیرساختهای مرزی شامل آب، برق، گاز، پایانهها و تأمین امنیت و استقرار نیروها در دستور کار قرار دارد تا شرایط لازم برای خدماترسانی مناسب در مرز فراهم شود.