معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به نقش غده تیروئید در بدن و شیوع بالای اختلال‌های عملکردی آن، همکاری بیشتر خانواده‌ها برای شناسایی موارد احتمالی ابتلا بین نوزادان را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر سعید صادقیه اهری روز پنجشنبه تشریح کرد: هورمون‌های غده تیروئید تاثیر بسزایی بر سلامت افراد دارند و ید، یکی از ریزمغذی‌های بسیار مهم برای تولید این هورمون‌ها است؛ به طوری که کمبود آن در رژیم غذایی روزانه می‌تواند به بروز بیماری‌هایی مانند گواتر، کم‌کاری تیروئید، کوتاهی قد یا عقب‌ماندگی ذهنی شود.

وی اضافه کرد: یکی از بیماری‌های مهم مرتبط با این غده، کم‌کاری مادرزادی تیروئید نوزادان (هیپوتیروئیدی) است که با انجام یک آزمایش ساده از خون کف پای نوزادان در روز‌های سوم تا پنجم تولد قابل تشخیص و درمان یا کنترل است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: اگر این آزمایش در اوایل زندگی نوزاد انجام نگردد و مبتلایان به این بیماری به‌هنگام تشخیص داده نشوند یا درمان مناسب دریافت نکنند، ممکن است با عوارضی مانند ناتوانی ذهنی، کم‌شنوایی یا ناشنوایی روبه‌رو شوند.

دکتر صادقیه اهری با اشاره به اهمیت غربالگری در بازه زمانی مورد اشاره افزود: غربالگری کم‌کاری تیروئید نوزادان که در مرکز‌های بهداشتی منتخب همه شهرستان‌ها انجام می‌شود، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های نظام بهداشتی و درمانی استان و کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در این راستا تعداد ۱۲ هزار و ۳۵۰ نوزاد در روز‌های سوم تا پنجم پس از تولد در یک سال گذشته تحت غربالگری کم‌کاری تیروئید قرار گرفته‌اند و در مجموع از آغاز این برنامه در سال ۱۳۸۴ تا کنون نیز بیش از ۴۲۰ هزار نوزاد غربالگری شده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از شناسایی یک هزار و ۱۰۰ نوزاد مبتلا به کم‌کاری تیروئید در بازه زمانی مورد اشاره در استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر غربالگری، همه موارد شناسایی شده تحت مراقبت و پیگیری درمان از سوی نیرو‌های بهداشتی قرار گرفته است.

دکتر صادقیه اهری عنوان کرد: بر همین اساس چهارم تا دهم خرداد هفته اطلاع‌رسانی تیروئید نام‌گذاری شده است تا با افزایش آگاهی مردم در مورد اهمیت موضوع و غربالگری و شناسایی زودهنگام اختلال‌های آن، بتوان از بروز عوارض بیماری‌های مرتبط با غده تیروئید پیشگیری کرد و گام‌های موثرتری در راستای ارتقای سلامت جامعه برداشت.