پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با تکیه بر توان داخلی، اجازه نخواهد داد کوچکترین خللی در امنیت انرژی کشور ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شانا، محمد مشکینفام مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای سوخترسانی در جریان حملات خصمانه اخیر دشمن گفت: در پی حملات ظالمانه دشمن صهیونی به تأسیسات نفتی تهران در خرداد (جنگ ۱۲روزه)، بخشی از مخازن انبار نفت شمال غرب تهران (شهران) و انبار نفت ری دچار آسیب شدند که این موضوع اولویت نخست شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت را بهسمت بازسازی سریع این گلوگاههای راهبردی سوق داد.
وی با اشاره به اینکه بهدلیل نقش حیاتی انبار نفت شهران در سوخترسانی به مناطق وسیعی از تهران، عملیات تعمیر، جمعآوری پسماندها و بازسازی مخازن با فوریت آغاز شد، افزود: با تلاش جهادی گروههای عملیاتی و مهندسی، این مخازن در کمترین زمان ممکن اصلاح و پس از طی مراحل ایمنی، دوباره در مدار بهرهبرداری قرار گرفتند تا هیچگونه اختلالی در فرایند سوخترسانی ایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اشاره به موج دوم حملات ناجوانمردانه دشمن صهیونی-آمریکایی به تأسیسات ری، شهران، کرج و قوچک تصریح کرد: با توجه به شدت آسیبها در این دوره، مأموریتی اضطراری برای بازگرداندن تأسیسات به شرایط عملیاتی به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ابلاغ شد و ما بیدرنگ، با بررسیهای میدانی، نقشه راه بازسازی را در سه فاز عملیاتی طراحی کردیم.
مشکینفام با تشریح فاز نخست این عملیات گفت: فاز نخست عملیات بازسازی بهصورت اقدام ضربتی و با هدف «تداوم توزیع سوخت» کلید خورد و در این مرحله، عملیات پیچیده میانبرسازی و اجرای خطوط انتقال فرآورده در انبارهای نفت ری و کرج در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: همکاران من با روحیهای بسیجی و بهصورت شبانهروزی، پروژههای میانبرسازی را تا اواسط فروردین به اتمام رساندند و مانع از بروز هرگونه بحران در توزیع سوخت کلانشهر تهران و کرج شدند.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با تأکید بر اینکه اکنون روند بازسازی نهایی تأسیسات در فازهای بعدی با تمام توان در حال پیگیری است، بیان کرد: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با تکیه بر توان داخلی، اجازه نخواهد داد کوچکترین خللی در امنیت انرژی کشور ایجاد شود و تمامی ظرفیتهای آسیبدیده با فناوریهای بهروزتر و تابآوری بالاتر به چرخه خدمت باز خواهند گشت.