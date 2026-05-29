معاون اول رئیسجمهور قهرمانی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در آسیا را تبریک گفت و این پیروزی را مایه خرسندی ملت ایران دانست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیام تبریک محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در آسیا به شرح زیر است.
بسمالله الرحمن الرحیم
موفقیت ارزشمند و مقتدرانه نوجوانان سرافراز تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا در ویتنام و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، مایه افتخار، خرسندی و مباهات ملت شریف ایران شد.
کسب ۶ مدال طلا، یک نقره و یک برنز توسط این غیورمردان آیندهساز، جلوهای عینی از استعداد، پشتکار و شایستگی جوانان این مرز و بوم است که همواره در میادین بزرگ بینالمللی، نام ایران عزیز را بلندآوازه میسازند.
اینجانب این پیروزی درخشان و قهرمانی ارزشمند را به پهلوانان کمسنوسال، اما بلندهمت تیم ملی، مربیان، کادر فنی زحمتکش، فدراسیون کشتی، جامعه ورزشی کشور و عموم مردم غیور ایران صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال، تداوم این موفقیتها و سربلندی روزافزون جوانان و ورزشکاران عزیز کشورمان را در تمامی عرصههای بینالمللی و جهانی مسألت دارم.