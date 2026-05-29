طنین لبیک مردم چهار شهر استان مرکزی به راه شهدا در دهسد
کاروان خودرویی «عاشقان ولایت» با حضور مردم شهرهای اراک، شازند، مهاجران و خنداب در آیینی باشکوه در گلزار شهدای روستای دهسد، یاد و خاطره سردار سپهبد شهید محمد پاکپور را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، جمعی از مردم ولایتمدار استان مرکزی در قالب کاروان خودرویی «عاشقان ولایت» از شهرهای اراک، شازند، مهاجران و خنداب راهی روستای دهسد شدند تا با حضور در گلزار شهدای این روستا، بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کنند.
این کاروان مردمی که مزین به پرچمهای متبرک و تصاویر شهدا بود، در فضایی آکنده از شور و معنویت مسیر دهسد را پیمود و مورد استقبال مردم و خانوادههای شهدا قرار گرفت.
در ادامه این آیین، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید محمد پاکپور با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و همرزمان شهید در جوار مزار مطهر این شهید والامقام برگزار شد.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی در این مراسم گفت: روستای دهسد شهرستان خنداب قهرمان بزرگی، چون سردار شهید محمد پاکپور را تربیت و تقدیم جهان اسلام کرده است.
سردار عمو مهدی افزود: شهید پاکپور با رشادت و شجاعت مثالزدنی در برابر دشمنان ایستادگی کرد و عمر خود را در مسیر دفاع از مظلومان و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی سپری کرد.
سردار شهید حاج محمد پاکپور از دیار دهسد خنداب، امروز به عنوان قهرمانی بینالمللی و نمادی از مقاومت و ایثار، مایه افتخار ملت ایران و جهان اسلام است.