به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، ۳۵ درصد مصرف برق کشور در فصل گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور ماه، به وسایل سرمایشی مانند کولر‌های آبی و گازی اختصاص می‌یابد. افزایش مصرفی که فشار بیشتری بر شبکه بار وارده کرده و موجب قطعی برق و مشکلات بعدی می‌شود. در این میان وزارت نیرو هم با راهکار‌های مختلف و فناوری‌های نوین از جمله هوشمندسازی کنتور‌ها در تلاش برای مدیریت مصرف است. استفاده نکردن از وسایل پرمصرف در ساعت‌های ۱۱ تا ۱۵ و استفاده از روشنایی‌های طبیعی از جمله شیوه‌های ساده مدیریت مصرف برق است.