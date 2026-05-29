برای پیشگیری از خاموشیها، صرفه جویی در بخشهای مختلف به ویژه بخش خانگی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، ۳۵ درصد مصرف برق کشور در فصل گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور ماه، به وسایل سرمایشی مانند کولرهای آبی و گازی اختصاص مییابد. افزایش مصرفی که فشار بیشتری بر شبکه بار وارده کرده و موجب قطعی برق و مشکلات بعدی میشود. در این میان وزارت نیرو هم با راهکارهای مختلف و فناوریهای نوین از جمله هوشمندسازی کنتورها در تلاش برای مدیریت مصرف است. استفاده نکردن از وسایل پرمصرف در ساعتهای ۱۱ تا ۱۵ و استفاده از روشناییهای طبیعی از جمله شیوههای ساده مدیریت مصرف برق است.