به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه یمن در بیانیه خود همچنین درباره ادامه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به فلسطین، لبنان و ایران هشدار داد و آن را تهدیدی برای امنیت و صلح بین‌المللی دانست.

این وزارت خانه با یادآوری موضع ثابت یمن در حمایت از ملت های فلسطین و لبنان در مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی، تهدیدهای اخیر آمریکا درباره احتمال تحریم عمان را هم محکوم کرد.