وزارت خارجه یمن با صدور بیانیه ای با تاکید بر همبستگی خود با تهران اعلام کرد از حق مشروع ایران برای پاسخ به تجاوز آمریکا حمایت میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه یمن در بیانیه خود همچنین درباره ادامه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به فلسطین، لبنان و ایران هشدار داد و آن را تهدیدی برای امنیت و صلح بینالمللی دانست.
این وزارت خانه با یادآوری موضع ثابت یمن در حمایت از ملت های فلسطین و لبنان در مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی، تهدیدهای اخیر آمریکا درباره احتمال تحریم عمان را هم محکوم کرد.