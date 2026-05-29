وزارت بهداشت لبنان از افزایش شمار شهدای این کشور به سه هزار و ۳۵۵ شهید خبر داد.

شمار شهدای لبنان به سه هزار و ۳۵۵ شهید رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه المیادین، وزارت بهداشت لبنان در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴) تا ۲۹ مه (۸ خرداد ماه) سه هزار و ۳۵۵ شهروند این کشور در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، در همین مدت ۱۰ هزار و ۹۵ شهروند لبنانی نیز زخمی شده‌اند.

با وجود برقراری آتش‌بس، رژیم صهیونیستی همواره به حملات خود به روستا‌ها و شهر‌های جنوب لبنان ادامه می‌دهد و در نقض مداوم آتش‌بس، خانه‌ها و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، در حالی که جامعه بین‌المللی در مهار ماشین کشتار این رژیم سکوت کرده است.