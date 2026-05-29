ایستگاه هواشناسی آققلا با ثبت دمای ۵۰.۴ درجه سانتیگراد، عنوان گرمترین شهرستان کشور را به خود اختصاص داد و در صدر فهرست گرمترین نقاط ایران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، بر اساس دادههای ثبت شده در شبکه دیدبانی سازمان هواشناسی کشور، در ساعات گذشته گرگان با ثبت دمای ۴۷.۱ درجه سانتیگراد، گرمترین مرکز استان کشور شد و اهواز با دمای ۴۶.۹ درجه سانتیگراد در رتبه دوم قرار گرفت.
ادارهکل هواشناسی گلستان اعلام کرد پیرو هشدار سطح نارنجی شماره ۶ و هشدار سطح زرد شماره ۱۶ هواشناسی، از امشب با شمالی شدن جریانات، بهتدریج کاهش دما، وزش باد شدید، گرد و خاک و برای روز شنبه ۹ خردادماه، بارندگی، گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده، در سطح استان مورد انتظار است.
به سبب وزش باد شدید، احتمال آسیب به برخی سازهها، شکسته شدن شاخههای درختان، سقوط اجسام و بروز خسارات احتمالی وجود دارد؛ لذا ضمن آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان، تمهیدات لازم جهت پیشگیری و کاهش خسارات احتمالی اتخاذ شود.