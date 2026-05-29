مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت رولبال بانوان با قهرمانی تیم سیستان و بلوچستان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دیدار نهایی مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت رولبال عصر امروز جمعه با قهرمانی تیم استان سیستان و بلوچستان به پایان رسید.

در دیدار پایانی تیم‌های سروش اسکیت و هیات اسکیت استان سیستان و بلوچستان به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با برتری ۱۰ بر صفر نماینده سیستان و بلوچستان به پایان رسید.

در دیدار رده‌بندی نیز تیم پارمیس الف با شکست تیم شهرداری فردوس خراسان جنوبی موفق شد عنوان سوم مسابقات را کسب کند.

گفتنی است این مسابقات از روز گذشته، با حضور ۶ تیم در مجموعه ورزشی پارمیس آغاز شده بود و در پایان، تیم‌های برتر این دوره مشخص شدند.