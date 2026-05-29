\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u0628\u0644\u0648\u0627\u0631 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0628\u0648\u0645\u0647\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a \u0631\u0648\u06cc \u062f\u0627\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u067e\u0631\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0646\u0634\u062a\u06cc \u0628\u0646\u0632\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0645\u0627\u0645\u0648\u0631 \u062f\u0644\u0633\u0648\u0632 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0648\u0645\u0647\u0646 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0645\u0634\u063a\u0648\u0644 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0628\u0648\u062f\u060c \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0636 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0628\u0644\u0627\u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u067e\u0631\u0627\u06cc\u062f \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0634\u062f \u0648 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f.