۷۰ هزار مترمربع از معابر روستایی در مهاباد تا پایان خرداد آسفالت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد گفت: قرار است تا پایان خرداد ماه ۷۰ هزار متر مربع از معابر روستاهای بخش مرکزی مهاباد آسفالت شود.
کشور محمدی افزود: اجرای این طرح امروز با آغاز عملیات آسفالت ۱۰ هزار متر مربع از معابر روستای یوسفکند با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار شروع شد. سلیمان پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد هم گفت: آسفالت معابر ۸ روستا در بخش مرکزی ازجمله یوسفکند، لج، قره خان، اوطمیش، خاتون خاص، کپه کند، برده میش، برده ره شان از محل اعتبارات قیر رایگان تا پایان خرداد به پایان میرسد.
همچنین به گفته سلام ستوده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، ۲۸۰ هزار متر مربع از معابر روستاهای مهاباد آماده آسفالتریزی است و پیش بینی میشود با اجرای این طرحها شاخص عمرانی روستاهای شهرستان مهاباد امسال به ۸۰ درصد برسد.