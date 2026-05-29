️به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه طی شبانه روز گذشته ۲۴ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

️کنترل ونظارت هوشمند تنگه هرمز با اقتدار در حال انجام است و هرگونه تجاوز با ضربات کوبنده پاسخ داده خواهد شد.