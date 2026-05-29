به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: ماموران پلیس آگاهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی فریمان به مشهد به یک دستگاه وانت مشکوک شدند و در بازرسی از این خودرو، ۷۰۰ کیلو گرم انواع فرآورده خام دامی شامل چربی و روده غیر بهداشتی و فاسد و بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ جواد سلطانی، ارزش محموله‌های کشف شده را ۲ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: فراورده‌های دامی غیر بهداشتی و فاسد کشف شده به شبکه دامپزشکی تحویل و فرد متخلف به مقام قضایی معرفی شد.