۷۰۰ کیلو گرم فرآورده خام دامی فاسد و غیر بهداشتی در فریمان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: ماموران پلیس آگاهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی فریمان به مشهد به یک دستگاه وانت مشکوک شدند و در بازرسی از این خودرو، ۷۰۰ کیلو گرم انواع فرآورده خام دامی شامل چربی و روده غیر بهداشتی و فاسد و بدون مجوز را کشف کردند.
سرهنگ جواد سلطانی، ارزش محمولههای کشف شده را ۲ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: فراوردههای دامی غیر بهداشتی و فاسد کشف شده به شبکه دامپزشکی تحویل و فرد متخلف به مقام قضایی معرفی شد.