به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس دانشگاه پیام‌نور استان کردستان، با اشاره به برگزاری این آزمون اظهار کرد: متولی اصلی این فرآیند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان است و اجرای آزمون به دانشگاه پیام‌نور واگذار شده است.

احمدی افزود: در این آزمون حدود ۱۵۰ نفر از متقاضیان حضور دارند و مرحله نخست ارزیابی، مربوط به سنجش تناسب شغل با شخصیت افراد است که در واقع ویژگی‌ها و آمادگی‌های فردی داوطلبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: فرآیند ارزیابی در سه مرحله انجام خواهد شد و در مرحله نخست، چهار برابر ظرفیت مورد نیاز پذیرش می‌شوند تا در مراحل بعدی، سایر آزمون‌ها و ارزیابی‌ها برای آنان برگزار شود.