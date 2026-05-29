آزمون تربیت مدیران جوان به میزبانی دانشگاه پیامنور کردستان در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس دانشگاه پیامنور استان کردستان، با اشاره به برگزاری این آزمون اظهار کرد: متولی اصلی این فرآیند، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان است و اجرای آزمون به دانشگاه پیامنور واگذار شده است.
احمدی افزود: در این آزمون حدود ۱۵۰ نفر از متقاضیان حضور دارند و مرحله نخست ارزیابی، مربوط به سنجش تناسب شغل با شخصیت افراد است که در واقع ویژگیها و آمادگیهای فردی داوطلبان مورد بررسی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: فرآیند ارزیابی در سه مرحله انجام خواهد شد و در مرحله نخست، چهار برابر ظرفیت مورد نیاز پذیرش میشوند تا در مراحل بعدی، سایر آزمونها و ارزیابیها برای آنان برگزار شود.