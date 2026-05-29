به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «حمید صفر پور» رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، اظهار داشت: ساعت ۱۳:۴۷ دقیقه ظهر امروز در پی تماس‌های مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اورژانس ایلام مبنی بر سقوط یک خانم جوان ۲۸ ساله در محله جانبازان ایلام اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، کارشناسان فوریت‌های پزشکی با یک دستگاه آمبولانس سبک از نزدیک‌ترین پایگاه به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام ادامه داد: همکاران عملیاتی پس از رسیدن به محل حادثه بلافاصله اقدام تخصصی پزشکی و پیش بیمارستانی را آغاز کرده، اما علی رغم تلاش‌های آنها، مصدوم به علت شدت جراحات جان باخت.

صفرپور اضافه کرد: مرکز هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ ایلام بصورت ۲۴ ساعته آماده ارائه مشاوره و اعلام حوادث هموطنان و همشهریان عزیز است.