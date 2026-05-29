به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی گفت: امروز تقویت گرادیان فشاری سطح زمین موجب وزش گرم‌باد (گرمیج) به نسبت شدید و خیزش گرد و خاک محلی خواهد شد و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای به آسمان استان اردبیل نیز وجود دارد و برای بعد از ظهر هم بارش‌های رگباری انتظار می‌رود.

وی افزود: شنبه، اما بر اثر سامانه‌ای جدید نفوذ زبانه‌های توده هوای خنک از عرض‌های شمالی و تغییر جهت جریان‌های جوی را خواهیم داشت که به کاهش محسوس و ناگهانی دما و تداوم بارش‌های رگباری در نقاط مختلف استان اردبیل می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: وزش گرم‌باد (گرمیج) به نسبت شدید تا شدید همراه با خیزش گرد و خاک محلی و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای، وزش تندباد‌های لحظه‌ای، کاهش محسوس دما و رگبار باران و رعد و برق در پی این شرایط جوی وجود دارد.

کوهی اضافه کرد: احتمال افت نسبی کیفیت هوا به‌دلیل گرد و خاک و گرد و غبار فرامنطقه‌ای، آسیب به سازه‌های سبک، تابلو‌های تبلیغاتی و گلخانه‌ها در اثر وزش باد، احتمال وقوع تگرگ و اصابت صاعقه در مناطق مستعد، جاری شدن روان‌آب محلی و سیلابی شدن موقت مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در مناطقی با قابلیت آسیب‌پذیری بالا و نوسان‌های دمایی و تاثیر بر محصولات کشاورزی حساس محتمل است.

وی همچنین گفت: در پی این شرایط جوی احتیاط در انجام فعالیت‌های فضای باز به‌ویژه برای کودکان و سالمندان، تحکیم سازه‌های سبک و تابلو‌های تبلیغاتی در برابر وزش باد، انتقال محصول‌های برداشت شده به انبار‌های استاندارد و مکان‌های مسقف برای جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از بارش و رطوبت توصیه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تاکید بر خودداری از صعود به ارتفاعات استان اردبیل در بازه زمانی مورد اشاره، به کشاورزان توصیه کرد نسبت به پوشاندن توده‌های علوفه و محصول‌های دپو شده در فضای باز با پوشش‌های ضدآب، تنظیم دمای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها با توجه به روند کاهشی دمای بیشینه در روز شنبه و خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی مزرعه‌ها و باغ‌ها با توجه به احتمال بارش و وزش باد اقدام کنند.