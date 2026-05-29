به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سبزوار گفت: به همت مسئولان و همراهی کارکنان، تا حد زیادی در این ماموریتها،موفق بودیم و همچنین به دنبال رفع موانع تولید با تسهیل در امور واحدها، ارائه تسهیلات برای سرمایه در گردش با توجه به تورم و استمرار و پایداری تولید در شهرستان نیزهستیم.

جواد تولایی با بیان این که هم اینک ۲ هزار و ۸۰۰ نفر در شهرک‌های صنعتی سبزوار مشغول به فعالیت هستند ادامه داد: علاوه بر آن شرکت شهرک‌های صنعتی سبزوار با تکمیل همه زیرساخت‌ها همچون پست فوق توزیع برق، ایجاد تصفیه خانه فاضلاب و برخورداری از ۲چاه آب آماده هر گونه سرمایه گذاری جدید برای اشتغال بیشتر جوانان نیز هست.

تولایی اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی سبزوار در موقعیتی راهبردی قرار گرفته‌اند و از مسیر جاده ترانزیتی تهران – مشهد به مهم‌ترین مراکز اقتصادی و صنعتی کشور متصل هستند و دسترسی به مرز‌های صادراتی شرق کشور مانند مرز دوغارون تایباد، آنها را به نقطه‌ای جذاب برای سرمایه گذاران و صنایع صادرات محور تبدیل کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سبزوار گفت: به دنبال حضور سرمایه گذاری‌های بزرگ نیز هستیم و وقوع ۲ جنگ تحمیلی اخیر سبب شد بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال انتقال سرمایه‌گذاری‌ها خود به شهرک‌های صنعتی به اصطلاح امن کشور از جمله سبزوار بیفتند تا این تمرکز سرمایه گذاری‌ها از پایتخت و مراکز استانی بزرگ خارج شود.

تولایی ادامه داد: در همین راستا مسئولان شهرستان سبزوار با توجه به فرصت ایجاد شده برای شهرک‌های صنعتی شرق کشور به دنبال جذب سرمایه گذاران بزرگ در شهرستان هستند و تاکنون با رایزنی با چند سرمایه گذار بزرگ، برای استقرار در شهرک‌های صنعتی سبزوار به توافقات اولیه رسیده‌اند.

وی با اشاره به برخی از ویژگی‌های شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: معافیت‌های مالیاتی چندین ساله، صدور تقریبا رایگان پروانه و خارج از ضوابط معمول و همچنین تعرفه پایین برای خرید زمین در شهرک‌های صنعتی سبزوار از دیگر ویژگی‌های این شهرک هاست که باتوجه به افزایش قیمت‌های شهری و کمی امکانات زیرساختی خرید در آنها، فعالیت در این شهرک‌های صنعتی توجیه پذیر است.

شهرک‌های صنعتی سبزوار در ۲ مرحله و هر کدام در مساحت ۱۳۰ هکتار ساخته شده است که با کاربری صنایع غذایی، نساجی، فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی و خدماتی فعال هستند.